Escola Cardeal Costa Nunes comemorou 23.º aniversário

A Escola Cardeal Costa Nunes, na Madalena do Pico, comemorou na terça-feira, o seu 23.º aniversário, assinalando a data com uma homenagem ao melhor aluno da instituição e com a apresentação de alguns projetos de empreendedorismo dos estudantes, ao longo de uma tarde repleta de música, teatro, dança e muitos sorrisos.

Gonçalo Neves Leal foi distinguido como o melhor aluno do 12º ano, tendo a mãe recebido das mãos do presidente da Câmara Municipal da Madalena um cheque-prémio de 2.500 euros, diz nota de imprensa.



Na ocasião, o presidente da autarquia da Madalena, José António Soares, elogiou o percurso de sucesso da Escola Cardeal Costa Nunes. “São 23 anos a projetar o futuro, a recriar o amanhã, a ensinar sonhar. Quase um quarto de século, de entrega total aos milhares de alunos, que, nesta casa, encontraram os alicerces para o seu projeto de vida”, disse citado na mesma nota.



“Conjugando a componente educativa com a formação integral dos seus jovens, esta escola marca a diferença” afirmou, acrescentando que “a Madalena tem orgulho no ensino que a Cardeal Costa Nunes ministra e que honra a comunidade inteira deste concelho, levando o nosso nome pela região e pelo país fora”, concluiu o autarca.