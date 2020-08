Erdogan anuncia reinício das prospeções da Turquia no Mediterrâneo oriental

“Retomámos as atividades de prospeção e nesse sentido enviámos de novo em missão o [navio de pesquisa sísmica] Barbaros Hayrettin”, declarou Erdogan durante um discurso em Istambul.

Na semana passada, Ancara anunciou a suspensão das suas pesquisas no Mediterrâneo oriental para iniciar negociações com Atenas.

Hoje, Erdogan afirmou que aceitou suspender as pesquisas a pedido da chanceler alemã Angela Merkel para “facilitar” as discussões entre a Turquia e a Grécia, mas acusou Atenas de “não cumprir as suas promessas”.

O Presidente turco não forneceu detalhes sobre este assunto, mas o anúncio sobre o reinício das prospeções turcas surgiu um dia após a assinatura de um acordo marítimo entre a Grécia e o Egito.

Este acordo, destinado a delimitar as fronteiras marítimas entre os dois países, parece indicar uma resposta direta a um acordo similar concluído em novembro entre a Turquia e o Governo oficial líbio sediado em Tripoli.

O pacto turco-líbio, nos termos do qual o território marítimo da Turquia é consideravelmente ampliado, suscitou fortes reações dos países situados no Mediterrâneo oriental, em particular da Grécia.