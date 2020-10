Equipa de cuidados paliativos pediátricos do hospital de Ponta Delgada foi criada em julho e pretende estar operacional em janeiro de 2021 revela o jornal.



"Produtores de flores preocupados com efeitos da pandemia", "Condutor julgado por crime de homicídio" e "Eficácia de Thiago Santana não atenuou superioridade do Sporting" são os outros destaques desta edição.