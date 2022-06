Época balnear arranca na Praia da Vitória com 3 zonas sem vigilância

A abertura da época balnear foi assinalada esta quarta-feira, dia 15, com a cerimónia simbólica do hastear de bandeira azul, na zona balnear do Porto Martins.

Segundo Vânia Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, “estão reunidas as condições para abertura da época balnear 2022. Foram realizados todos os esforços municipais no que concerne à manutenção e requalificação das nossas zonas balneares. Infelizmente, deparamo-nos com a falta de nadadores salvadores, elementos essenciais na garantia da segurança das pessoas. Um problema de âmbito regional e nacional que é transversal a muitos municípios. Neste sentido, são três os espaços não vigiados e que lamentamos profundamente”.

“Esperamos nos próximos meses conseguir a presença destes elementos tão necessários nestes locais, estamos atentos e a estabelecer contactos, naturalmente, com o extraordinário apoio da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória (AHBVPV), no sentido de tentarmos colmatar esta situação”, adianta a responsável municipal.

Na ocasião, a edil praiense define o hasteamento da bandeira azul como “um ato simbólico, mas representativo do esforço coletivo do Município e das entidades reguladoras da qualidade das nossas águas balneares, no sentido de garantir a excelência destas zonas que integram o concelho da Praia da Vitória”.

“Somos um dos concelhos dos Açores mais ricos nesta vertente, dado que dispomos de um conjunto diversificado de locais de veraneio, o que vem reforçar a dinâmica turística existente na Praia da Vitória. Neste sentido, assumimos a importância das nossas zonas balneares no reforço do desenvolvimento local, considerando o bem-estar e a qualidade de vida da população, assim como de quem escolhe a Praia da Vitória e a ilha Terceira para frequentar e conhecer”, sublinha a autarca.

“Atingir a qualidade e a excelência, garantir as melhores condições no que concerne aos acessos e equipamentos nas nossas zonas balneares constitui uma das nossas bandeiras. Pretendemos que este seja um verão memorável”, acrescenta.

A responsável municipal deixou ainda um agradecimento especial aos nadadores salvadores presentes, considerando “o papel fundamental que estes desempenham na segurança dos banhistas. São funções exigentes, cujo empenho e dedicação farão certamente a diferença”. O agradecimento envolveu ainda a AHBVPV, pela “prontidão com que apoiam o município perante os desafios atuais”, e os funcionários municipais, sob a alçada da vereadora Otília Martins, vereadora com o pelouro das infraestruturas municipais, “pela qualidade do trabalho desenvolvido nas zonas balneares do Concelho”.

Das quatro zonas balneares com a bandeira azul da Europa, três delas são Praias Acessíveis, designadamente a Praia Grande, os Biscoitos e o Porto Martins. Para receber a distinção de “Praia Acessível”, as zonas balneares devem possuir rampas de acesso à praia, ter estacionamento ordenado e reservado, ser de fácil acesso pedonal e possuir cadeiras anfíbias, que contribuem para o melhoramento das condições de mobilidade na água e em toda a área circundante.

A época balnear, que hoje se inicia, dia 15 de junho, termina a 30 de setembro.