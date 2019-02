"Empresas açorianas são as que mais resistem" é a manchete do Açoriano Oriental

O estudo do Banco de Portugal que revela serem as empresas dos Açores as que registam a maior taxa de sobrevivência após os primeiros quatro anos de atividade está em destaque no Açoriano Oriental de quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019.

"Novo órgão do Conservatório estreia-se em concerto" é o destaque fotográfico do jornal.



"Azores Airlines deixa de voar para Providence" é outro título do Açoriano Oriental e o destaque do desporto vai para as participações de Ricardo Moura e Bernardo Sousa no Rali Serras de Fafe, a primeira prova do nacional de ralis.