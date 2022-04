Empresários dos Açores pedem apoios ao Governo devido a eventos cancelados

Em declarações à agência Lusa, Cláudia Chaves, presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares (AHRESP), destacou que a “maioria dos eventos de passagem de ano programados pelos empresários da restauração estão a ser cancelados”.

A presidente da AHRESP na região realçou que nos últimos dias tem existido "várias desistências de reservas” devido ao “desconforto” da população com o “aumento dos casos positivos” de covid-19 no arquipélago.

“Todos os empresários estavam preparados para cumprir com a totalidade das regras da Direção Regional de Saúde, mas a população está com medo, por isso está a cancelar as suas reservas”, afirmou.

Na segunda-feira, a empresária tinha dito que estava “otimista” para a noite de final do ano, uma vez que, até então, não tinham existido “muitos cancelamentos” motivados pelas medidas de controlo da covid-19 implementadas pelo Governo Regional.

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 249 novos casos de covid-19, o segundo recorde diário consecutivo desde o início da pandemia, totalizando agora 1.079 infeções ativas, revelou hoje a Autoridade Regional de Saúde.

Cláudia Chaves considera “fundamental” existirem “apoios a fundo perdido” para compensar os empresários, lembrando que os eventos de passagem do ano representam um “investimento enorme” ao nível da “contratação de músicos e animação”, “pessoal de saúde” para a realização de testes à covid-19, “fornecedores de alimentos e bebidas” e “pessoal extra para o serviço”.

“Muito importante será o Governo dos Açores disponibilizar apoios a fundo perdido, específicos para esta situação de cancelamento de eventos em cima da hora, pois este tipo de eventos levam meses a planear e envolvem um investimento enorme por parte dos organizadores”, declarou.

Há uma semana, a 22 de dezembro, os Açores registavam 479 casos ativos de covid-19.

Hoje, o arquipélago totaliza 1.079 infeções ativas.

Depois de, na terça-feira, o arquipélago ter batido o recorde de casos diários ao contabilizar 189 novas infeções, hoje há um total de 1.079 casos ativos na Região, sendo 726 em São Miguel, 206 na Terceira, 61 no Faial, 35 em Santa Maria, 27 no Pico, 22 na Graciosa e dois nas Flores.

As nove ilhas dos Açores entraram hoje às 00:00 em situação de contingência devido à covid-19, passando a ser obrigatório a apresentação de um teste negativo para aceder a eventos, revelou na terça-feira à Lusa o secretário da Saúde.

Estão 14 doentes internados, sendo 13 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, quatro dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos, e um no Hospital de Santo Espírito, da ilha Terceira.

De 31 de dezembro de 2020 até 22 de dezembro de 2021, 198.828 pessoas completaram a vacinação primária (84%) e 34.528 receberam já o reforço da vacina, segundo a Autoridade de Saúde.