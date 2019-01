Duas freguesias da ilha das Flores isoladas devido a derrocada

As mais lidas

A mesma fonte da secretaria regional dos Transportes e Obras Públicas acrescentou à agência Lusa que a derrocada atingiu "as duas faixas de rodagem, mas os trabalhos para desimpedir a via já se iniciaram", admitindo que a reabertura da estrada possa ocorrer "ainda durante o dia de hoje".

Uma derrocada, hoje de madrugada, obstruiu a estrada regional que liga as freguesias da Fajã Grande e da Fajãzinha, na ilha das Flores, mas não provocou quaisquer feridos, disse fonte do executivo açoriano.

