Dois portugueses a tempo inteiro no Europeu de ralis de 2019

Se o piloto do Skoda Fabia vai já na sua segunda temporada na competição, onde compete na categoria principal, para carros R5, Pedro Antunes promete "atacar o título" nas duas rodas motrizes.

"Manter a aposta no FIA ERC era fundamental para nós, não só pela experiência que trazemos de cada evento mas também pelo posicionamento que nos dá diante dos nossos patrocinadores. Sempre admitimos que o nosso projeto nesta competição era a dois anos e estamos a concretizar o que tínhamos planeado", explicou o piloto.

A assistência do projeto estará a cargo da equipa The Racing Factory. "Será, sem dúvida, um grande desafio, mas também a concretização de um sonho. Confio plenamente nesta equipa e sei que os resultados serão reflexo de um trabalho incrível que já se iniciou há alguns meses", disse ainda.

Pedro Antunes faz, aos 25 anos, a sua estreia ao mais alto nível, depois de em 2018 ter sido o terceiro classificado da Rally Cup Ibérica. "Decidi participar no Europeu porque, dentro do orçamento que conseguimos reunir, era o campeonato mais competitivo", explicou o piloto de Torres Vedras, que repete a aposta no Peugeot 208 R2.

O orçamento será de 120 mil euros. "Vamos lutar pelo pódio em todas as corridas e tentar o título" nas duas rodas motrizes, prometeu.

Pedro Antunes será, também, assistido pela The Racing Factory e o apoio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

De acordo com um comunicado daquela entidade, "o projeto FPAK Portugal Team ERC tem como missão ajudar jovens pilotos a singrarem no desporto automóvel" e "Pedro Antunes já deu provas da sua qualidade enquanto piloto e tem agora pela frente o desafio do ERC Júnior durante a presente época".

Para a FPAK, a criação deste projeto tem por base o princípio de fomentar e apoiar a internacionalização dos pilotos portugueses. "Acreditamos no projeto e nas capacidades do Pedro Antunes para conseguir os melhores resultados possíveis além-fronteiras. Para além disso, é uma iniciativa que terá o envolvimento do Eurosport Events que criará todas as dinâmicas de promoção e divulgação. Penso que esta será uma ferramenta importante para a divulgação do desporto automóvel nacional e dos seus pilotos", referiu Ni Amorim, presidente da FPAK.

O espanhol Efrén Llarena (Peugeot 208) será o principal adversário do piloto português, que vai na sua quarta temporada na competição.

Pedro Antunes será navegado por Paulo Lopes e fará a estreia já no rali dos Açores.

Já Aloísio Monteiro, que corre na categoria principal, também inicia a sua temporada no rali dos Açores, entre quinta-feira e sábado. Garantida está ainda a participação no Rally Islas Canarias (2-4 de maio) em Espanha, no rali da Polónia (28-30 Junho), rali de Roma Capitale (19-21 Julho), Barum Czech Rally Zlin (16-18 Agosto) e rali da Hungria (8-10 Novembro).