Dia Internacional das Pessoas com Deficiência assinalado na Assembleia Legislativa

Acolhendo na sede do Parlamento cerca de uma centena de utentes dos Centros de Atividades Ocupacionais das Santas Casas da Misericórdia da Horta e da Madalena do Pico e do Projeto Moviment’Arte da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial, foi levado a cabo a ornamentação da Árvore de Natal e do Presépio que embelezam, todos os anos, o átrio da sede da Assembleia Legislativa.





Respondendo ao convite que lhes foi dirigido e dando asas à imaginação, os participantes ornamentaram a Árvore de Natal e o Presépio com adornos por eles efetuados, privilegiando a reutilização de materiais, passando, assim, uma mensagem amiga do ambiente acerca da importância da redução de resíduos e do consumo consciente.





De entre os materiais utilizados, estão madeiras e troncos de árvore que deram à costa aquando da passagem do Furacão Lorenzo, refere nota de imprensa.





A apresentação de dois momentos musicais e de um filme executado pelos utentes constituíram o culminar de uma manhã que ficou pautada por vários momentos de partilha e confraternização, não somente entre os vários utentes dos centros de atividade, mas também entre todos aqueles que assistiram.





A Árvore de Natal e o Presépio da Assembleia Legislativa ficarão patentes até ao próximo dia 6 de janeiro, podendo ser visitados todos os dias entre as 9 horas e as 20 horas.