Detidos suspeitos pela prática dos crimes de roubo, agressões e ameaças

A PSP da Horta deteve três homens suspeitos dos ilícitos de roubo, agressões e ameaças praticados num estabelecimento comercial sediado na cidade da Horta ocorrido no passado dia 28 de outubro deste ano.

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, na sequência da apresentação de uma denúncia e diligências de investigação, a Esquadra de Investigação Criminal da Horta, procedeu à identificação dos três suspeitos, no dia 12 de novembro, tendo sido detido um homem de 26 anos, suspeito dos crimes de posse de arma branca proibida, roubo, agressão e ameaça.

Na sequência de mandados de detenção e condução emanados pela Autoridade Judiciária foram detidos, fora de flagrante delito, outros dois homens de 17 e 19 anos, indiciados da consumação do ilícito perpetrado.

No decurso da ação policial foram recuperadas e apreendidas diversas peças e acessórios específicos para ciclomotores que haviam sido roubados, bem como quatro armas, sendo uma delas proibida no âmbito do Regime Jurídico das Armas e suas Munições.



Os detidos foram presentes ao Juízo de Competência Genérica da Horta para submissão a 1º interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coacção de apresentações semanais na Esquadra Policial da área de residência.