Detido adepto do Benfica por agressões em Ponta Delgada

Um adepto do Benfica foi detido, na manhã desta segunda-feira, em Ponta Delgada por suspeita da autoria de vários crimes de ofensa à integridade física qualificada.

A detenção foi efetuada por elementos da esquadra de Investigação Criminal da PSP de Ponta Delgada quando o suspeito se preparava para apanhar o avião de regresso a Lisboa.



O detido foi identificado como o principal instigador dos atos de violência ocorridos na madrugada de sábado numa discoteca em Ponta Delgada.







Segundo a PSP de Ponta Delgada foi necessário transportar quatro pessoas com ferimentos para o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na sequência de uma briga que começou no interior da discoteca e terminou na baixa da cidade de Ponta Delgada.