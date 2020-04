Detidas 153 pessoas por desobediência num total de 261 no estado de emergência

Com os números esta quarta-feira avançados pelo Ministério da Administração Interna (MAI), totalizam 261 as detenções feitas pelas forças de segurança desde que entraram em vigor as primeiras medidas do estado de emergência, a 22 de março.

Em comunicado, o MAI refere que, entre 03 de abril e as 17:00 de hoje, foram detidas 153 pessoas por crime de desobediência, 34 das quais por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 72 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, nove por desobediência de interdição de circulação fora do concelho durante o período da Páscoa, 13 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, nove por resistência e 16 por violação da cerca sanitária de Ovar.

O MAI indica também que no mesmo período foram encerrados 377 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

O Ministério tutelado por Eduardo Cabrita frisa que a estes números se juntam os verificados no primeiro período de estado de emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 02 de abril, em que foram feitas 108 detenções por crime de desobediência e encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais.

Durante o estado de emergência, que foi renovado pela segunda vez a 03 de abril e termina na próxima sexta-feira, a PSP e a GNR têm vindo a desenvolver “uma intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população”.

Na nota, o Ministério da Administração Interna insiste “no cumprimento rigoroso” das medidas impostas pelo estado de emergência devido à “imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio” da covid-19.