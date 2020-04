Detenções por incumprimento de recolher domiciliário

Elementos da esquadra da Ribeira Grande detiveram, no fim de semana, sete homens com idades entres os 17 e 38 anos, pelo crime de desobediência, em virtude de não terem respeitado o isolamento nos termos do dever geral de recolhimento domiciliário, refere comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP.

Elementos da esquadra da Madalena do Pico elaboraram um processo crime por desobediência a um homem de 45 anos, em virtude deste não ter respeitado a ordem de quarentena no domicílio, imposta pela Autoridade de Saúde Regional.

Ainda na Ribeira Grande foi detido um homem de 50 anos, pelo crime de violência doméstica contra seu cônjuge.

Em Ponta Delgada foi detido em flagrante delito um homem de 37 anos por furto no interior de veículo.

No fim de semana ocorreram 12 acidentes de viação, dos quais resultaram, um ferido grave, seis feridos ligeiros e danos materiais.