Detenção por tráfico de estupefacientes

Foram detido por elementos da Esquadra de Investigação Criminal, da Divisão Policial de Ponta Delgada, um homem e uma mulher, ambos com 26 anos de idade, por tráfico de estupefacientes.

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, na sequência das diligências de investigação e em cumprimento de Mandados de Busca, foram apreendidas 18 doses individuais de heroína, dinheiro e outros objetos que indiciam a prática ilícita.





A PSP refere que trata-se de arguidos que já haviam sido detidos no âmbito do mesmo processo e os quais se encontravam sujeitos à medida de coação de apresentações periódicas bissemanais perante as autoridades.





Após serem presentes no DIAP Açores – Secção de Ponta Delgada, foi decretada prisão preventiva para o homem e manutenção das apresentações periódicas para a mulher.