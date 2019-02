Detenção de dois homens suspeitos da prática do crime de roubo

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP , o crime de roubo ocorreu no passado dia 08 de fevereiro de 2019, em Ponta Delgada, sendo que a PSP procedeu, no dia 14 de fevereiro de 2019, à detenção fora de flagrante delito, dos dois homens, de 18 e 23 anos de idade.

Tratam-se de dois indivíduos já referenciados por esta Policia.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório no DIAP Açores, para aplicação das medidas de coação, tendo sido aos dois aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Entretanto, também em Ponta Delgada, foi detido, por violência doméstica, um homem de 64 anos de idade, após ter agredido a cônjuge.

Elementos da Esquadra das Capelas, levaram a cabo uma operação de prevenção criminal, tendo sido abordados 15 homens e apreendidas cerca de 10 doses de haxixe.