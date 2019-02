Desempenho de Freddie Mercury dá Óscar de melhor ator a Rami Malek

As mais lidas

O desempenho de Rami Malek como Freddie Mercury, dos Queen, em "Bohemian Rhapsody", foi hoje distinguido com o Óscar de melhor ator, na 91.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos.

