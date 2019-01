Derrocada no talude da praia pequena da Baixa d’Areia, na Lagoa

Na sequência de uma derrocada no talude da praia pequena da Baixa d’Areia, na freguesia de Água de Pau, a Câmara Municipal de Lagoa, procedeu ao encerramento da faixa de saída do parque de merendas daquela zona.

De acordo com nota da autarquia, esta praia encontrava-se, desde o ano passado, com o acesso pedonal vedado, sendo que quinta-feira, dia 17 de janeiro, ocorreu uma derrocada, sem provocar danos materiais ou humanos.





Através de uma ação articulada com a Direção Regional dos Assuntos do Mar e Laboratório Regional de Engenharia Civil, e após vistoria local por equipa da autarquia e do LREC, foi decidido, preventivamente, proceder ao encerramento da faixa de circulação mais próxima do talude, numa extensão aproximada de 70 metros.





Explica a autarquia que enquanto se mantiver esta restrição, o acesso ao parque de merendas da Baixa d'Areia irá estar condicionado a apenas uma faixa de rodagem.