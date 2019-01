Deputada do PSD quer radares meteorológicos em São Miguel e na Terceira

A deputada do PSD Berta Cabral pediu a instalação de radares meteorológicos nas ilhas de São Miguel e da Terceira, considerando que, sem estes, "está em causa a segurança das populações".

“A questão dos radares meteorológicos é recorrente, mas muito urgente para o serviço prestado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Está em causa a segurança das populações”, disse a social-democrata, citada em nota de imprensa do PSD/Açores.

Berta Cabral, deputada pelos Açores na Assembleia da República, visitou em Ponta Delgada a delegação regional dos Açores do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

A parlamentar salientou que “não há quaisquer verbas” inscritas no Orçamento do Estado deste ano para a instalação de radares meteorológicos, “existindo apenas uma norma genérica” sobre o assunto.

“No caso do radar meteorológico da ilha Terceira há alguns problemas com o concurso público. Na ilha de São Miguel o processo está ainda mais atrasado, porque estão questões por resolver relacionadas com a presença de antenas de comunicações na Serra da Barrosa”, realçou ainda.

A deputada açoriana acrescentou que os sociais-democratas vão continuar a exigir explicações ao Governo sobre a instalação de radares meteorológicos na Terceira e São Miguel e a “colocar o assunto na agenda” partidária.