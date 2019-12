Depressão Elsa provoca quedas de árvores nos Açores

"A nível pessoal não há qualquer dano, a nível material são danos de pequena monta”, avançou, em conferência de imprensa, o vice-presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), Osório Silva.

Na madrugada passada, tinham sido registadas outras seis ocorrências de pequena dimensão nas ilhas de São Jorge, Terceira e São Miguel.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todas as ilhas dos Açores sob aviso laranja até às 18h00 de hoje, devido às previsões de vento forte, com rajadas até 130 km/hora do quadrante oeste e agitação marítima, com ondas de altura significativa entre seis a nove metros de oeste/noroeste.

A rajada máxima registada esta madrugada ocorreu em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, com 102,6 km/hora, às 6h50.

A Proteção Civil dos Açores apela à população para que “continue a cumprir com medidas de autoproteção”.

“Segundo as previsões do IPMA, a partir do meio-dia, o tempo irá ficar mais calmo na região, mas até lá vamos manter a prudência e acompanhar o evoluir do estado do tempo”, salientou Osório Silva.