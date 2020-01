DELL Technologies Rallye é prova candidata ao CAR 2021

O DELL Technologies Rallye, prova inaugural do Troféu 2020 promovido pelo Refreshing Podium - Associação Desportos Motorizados, vai ser avaliado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), no sentido de poder vir a integrar o calendário do Campeonato dos Açores de Ralis em 2021.



O anúncio foi feito ontem por Paulo Leal, diretor de provas do clube e do evento que vai para a estrada nos próximos dias 24 e 25 nos concelhos de Vila Franca do Campo e Ribeira Grande.







Ler mais na edição desta quarta-feira, 8 janeiro 2020, do jornal Açoriano Oriental