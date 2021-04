Defesa de aço coloca União Sportiva na rota do título

O União Sportiva apurou-se ontem para a final da Liga Skoiy, ao eliminar o Vitória de Guimarães das meias-finais. Depois do triunfo por 60-54 no sábado, as verdes de Ponta Delgada voltaram a ser melhores que as vitorianas e ontem ganharam por 63-58.