Debate sobre o Futuro da Europa na sexta-feira em Ponta Delgada

O evento contará com a presença do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, que estará na sessão de abertura juntamente com a secretária de estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, indica nota do executivo regional.





Participarão, ainda, como oradores, Pedro Nascimento Cabral (CM de Ponta Delgada/Associação Nacional de Municípios Portugueses), o eurodeputado José Manuel Fernandes (Parlamento Europeu), a deputada Isabel Oneto (Assembleia da República) e Pedro de Faria e Castro (subsecretário regional da Presidência).





A jornalista Dulce Bradford fará a moderação do encontro, que contará também com um debate entre os participantes.





Os interessados em participar na sessão deverão demonstrar essa vontade através de email - para [email protected], escolhendo para o efeito a opção presencial ou virtual.