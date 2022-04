D. João Lavrador deixa diocese a 27 de novembro

“Na sequência do encontro entre D. João Lavrador, Bispo Eleito de Viana do Castelo, e Monsenhor Sebastião Pires Ferreira, Administrador Diocesano, onde foram abordados temas relativos à vida da Diocese, anuncia-se que, a tomada de posse do seu novo bispo decorrerá no dia 27 de novembro, pelas 12h00, no Centro Pastoral Paulo VI, e que a Entrada Solene na Sé Catedral de Viana do Castelo celebrar-se-á no dia 28 de novembro, pelas 15h30”, informa uma nota divulgada pelo portal Igreja Açores.

D. João Lavrador confirma que a data de saída da diocese insular será coincidente com a data de entrada na nova diocese, em Viana do Castelo.

De imediato terá de ser convocada uma reunião do Colégio de Consultores para escolher um novo Administrador Diocesano caso até essa data não seja nomeado um novo bispo para Angra, pelo Papa Francisco.



O novo Administrador Diocesano vai gerir a Diocese de Angra, enquanto não for nomeado um novo bispo.

A reunião deve ser convocada até oito dias depois da saída, mas a jurisprudência indica que este procedimento deverá ser efetuado no dia imediatamente a seguir.



A data vai coincidir com um fim de semana, por isso, existe a forte possibilidade da convocatória apenas ser efetuada no primeiro dia útil.



Compete ao sacerdote mais velho em ordenação, membro do Colégio de Consultores, convocar a data da reunião.

D. João Lavrador foi nomeado bispo de Viana do Castelo na passada terça-feira dia 21, tendo ficado de imediato como administrador diocesano até à saída, por decisão da nunciatura.