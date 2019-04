Cuidadores informais vão ter direito a apoio financeiro e folgas

Nesta edição, ainda a sentença da funcionária da Escola Secundária das Laranjeiras que desviou 352 mil euros, bem como a detenção de um homem suspeito de coação sexual de uma jovem de 17 anos.



As notícias de que o PS rejeitou a proposta do PSD de abrir salas de pequena cirurgia nos centros de saúde de Ponta Delgada e Ribeira Grande é outro dos temas na capa, onde se destaca igualmente o aumento do emprego no setor do Turismo entre 2015 e 2017.

A exposição da obra de Canto da Maya no Museu Carlos Machado, que inclui peças inéditas, é o que figura na foto principal.



O Desporto noticia que a Madeira está de olho em ocupar o lugar dos Açores no ERC.