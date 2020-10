Crysan é baixa para a viagem à Mata Real

O jogador de 24 anos lesionou-se nos instantes finais do encontro com o Gil Vicente e a lesão contraída na coxa esquerda não deverá ser debelada até ao próximo domingo, dia em que se realiza a partida com os pacenses da quarta jornada da I Liga.



Diagnosticado com uma mialgia na coxa direita, Crysan não trabalhou com os restantes companheiros na última semana, mas o jogador continua a queixar-se com dores musculares, impedindo-o de juntar-se aos companheiros que já prepararam o próximo compromisso dos encarnados de Ponta Delgada.



Assim sendo, Daniel Ramos fica com menos uma opção para o ataque da equipa, embora posa já contar com os serviços de Shahriar Moghanlou. O iraniano, oitavo e último reforço da equipa, poderá ser chamado para o jogo com os castores, uma vez que o certificado internacional do jogador já foi emitido.



O técnico dos encarnados de Ponta Delgada iniciou ontem a semana de trabalho com um treino vespertino, registando-se para além da ausência de Crysan a do central Mikel Villanueva, que está ao serviço da seleção da Venezuela.



O Santa Clara, com sete pontos, é o segundo classificado da I Liga, enquanto o Paços de Ferreira, com um ponto, ocupa o 15.º posto.