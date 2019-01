Crimes de Vale e Azevedo por desvio de verbas do Benfica prescreveram

As mais lidas

Em causa, estavam os crimes de peculato (apropriação indevida de dinheiros de instituição pública) e falsificação de documentos, relacionados com os direitos televisivos do Benfica e que envolviam a verba de 1,2 milhões de euros.

Deste modo, os juízes do Tribunal da Relação de Lisboa acordaram, após conferência, "em dar provimento ao recurso interposto pelo arguido João António de Araújo Vale e Azevedo, revogando o despacho recorrido e declarando a prescrição do procedimento criminal em relação aos factos por que o mesmo foi acusado" naqueles autos.

Ao longo do processo, segundo o acórdão, assinado em 15 de janeiro passado pelo relator Vieira Lamim, vários fatores contribuíram para a suspensão e interrupção do prazo de prescrição, mas, tendo em conta os mesmos, esse prazo findou em maio de 2017.

O Tribunal da Relação de Lisboa considerou prescritos os crimes de que o ex-presidente do Benfica João Vale e Azevedo estava acusado, relativos ao desvio de dinheiro dos direitos televisivos do clube, disse à Lusa fonte judicial.

