Criança de 10 anos infetada viaja à revelia das autoridades

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, a criança, não residente nos Açores, embarcou com destino a território continental português, onde reside, juntamente com a sua mãe, que já havia sido considerada recuperada de Covid-19.

Após contactos entre as autoridades de saúde e forças de segurança regionais e nacionais, os mesmos foram intercetados à chegada ao aeroporto de destino e encaminhados para isolamento, que será acompanhado pela delegação de saúde concelhia da sua área de residência em território continental português.



Refira-se que nas últimas 24 horas foram diagnosticados dois casos positivos de Covid-19 na ilha de São Miguel.



Ambos apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pela Delegação de Saúde Concelhia, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos.

Com estes casos mais recentes, foram detetados na Região 174 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se atualmente 18 casos positivos ativos, sendo 17 na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira.