Criança com dificuldades cardiorrespiratórias transportada de São Miguel para Lisboa

De acordo com comunicado da Força Aérea Portuguesa, uma aeronave Falcon 50, da Esquadra 504 – ‘Linces’, descolou-se do Aeródromo de Trânsito N.º 1 (Portela), pelas 19 horas, com destino a Ponta Delgada, ilha de São Miguel.



O regresso a Lisboa aconteceu pelas 23h40, tendo a criança sido transferida para uma equipa de transporte inter-hospitalar pediátrico do INEM.



Esta é a segunda missão de transporte de longa distância que os ‘Linces’ efetuam em dois dias, isto porque - como refere o comunicado - terça-feira - o Falcon 50 tinha transportado um paciente, de 34 anos, do Faial para Lisboa.