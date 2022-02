Conselho de Ilha de São Jorge regista “com agrado” intenções do Governo dos Açores

Rogério Veiros tinha identificado à agência Lusa como prioridades a apresentar ao Governo dos Açores o transporte aéreo, reivindicando mais ligações semanais com Ponta Delgada, e marítimo, pois não existe um barco sediado nas Velas.

No final do encontro do Conselho de Ilha de São Jorge, afirmou registar “com agrado o anúncio que a SATA irá adequar a sua oferta à real procura histórica nos últimos anos".

O responsável pelo Conselho de Ilha também manifestou satisfação por se sediar um navio da Atlânticoline, empresa pública de transporte marítimo, na vila das Velas, como era sua pretensão.

Rogério Veiros disse que o anúncio do Governo dos Açores, liderado por José Manuel Bolieiro, é muito importante porque as “acessibilidades são um fator essencial para o desenvolvimento económico e a sustentabilidade da economia de São Jorge”.

Para além destes compromissos, o Governo dos Açores pretende avançar com um cargueiro aéreo, algo que está a ser trabalhado com a SATA, para escoar os produtos da ilha, de forma particular carga a fresco e produtos perecíveis, como peixe, face à necessidade de o fazer chegar com rapidez aos mercados.

José Manuel Bolieiro referiu que com estes compromissos, para além de outros assumidos, vai ao encontro de pretensões de “longos anos” da população da ilha de São Jorge.

Hoje, último dia da visita oficial a São Jorge, o presidente do Governo dos Açores vai reunir com o presidente da Câmara Municipal da Calheta e vereadores, com a Câmara de Comércio de São Jorge, estando ainda prevista a reunião do Conselho do Governo.