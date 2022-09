Conselho de Ilha das Flores confronta Governo dos Açores com obras no porto comercial

Os elementos do Conselho de Ilha das Flores, organismo em que têm assento as forças vivas da ilha, bem como autarcas e deputados, entre outros, pretendem que se clarifique “a situação atual do projeto, sua calendarização, os custos, bem como prazos para aquele investimento”.

No memorando que prepararam para a reunião que vão manter com o Governo dos Açores, que esta quarta-feira inicia uma visita oficial à ilha, os conselheiros pretendem conhecer quais as infraestruturas que vão ficar associadas ao porto comercial das Flores, tais como a gare de passageiros, infraestruturas de apoio aos pescadores e de apoio ao Clube Naval, que “são de vital importância para o seu normal funcionamento”.

O Conselho de Ilha defende a criação, na zona adjacente, de uma piscina de água salgada, tendo em conta a “importância da zona envolvente como espaço de veraneio para os residentes e turistas que procuram aquela zona para banhos”.

O Porto das Poças de Santa Cruz, obra considerado “estruturante para a ilha”, constitui outras das preocupações dos conselheiros, que destacam a “importância de valorizar neste empreendimento a área das pescas, do turismo e do transporte de passageiros”.

“Pretendemos saber se o projeto está concluído, quando vai ser lançado a concurso e iniciadas as obras. Pretende-se ainda saber quais as valências que ali vão ser construídas, nomeadamente se está prevista a construção de edifício para a lota, a gare de passageiros, uma bomba de combustíveis e espaço para reparação de embarcações de pesca”, referem.

No capítulo do acesso à Saúde, o Conselho de Ilha quer “melhorar ainda mais o acesso às consultas da especialidade fora da ilha, reforçando os esforços com os três hospitais da região de forma a continuar a proporcionar a todos os florentinos uma discriminação positiva que traga conforto e segurança a quem recorra a consultas no exterior, quando estas não sejam possíveis na ilha”.

“Deve-se procurar estabilizar o quadro médico do Centro de Saúde, assim como dotar o mesmo quadro do número de enfermeiros, terapeuta da fala, e terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, técnicos de análises clínicas e psicólogos, para além do pessoal administrativo e auxiliar indispensável ao seu normal funcionamento”, defende o Conselho de Ilha.

Os conselheiros querem entretanto que seja reposto o acesso às consultas no privado, “nas ilhas que tenham essa oferta, quando o público não consiga dar a resposta adequada”.

Os florentinos pretendem, também, que o serviço de evacuações médicas “seja agilizado por forma a ser mais célere, o que nem sempre acontece”, sugerindo-se que o Governo Regional “deve analisar e imputar responsabilidades quando os atrasos acontecem”.

As acessibilidades às Flores constituem outras das preocupações dos conselheiros, tendo-se verificado “uma vez mais na época alta que houve dificuldade na mobilidade dos residentes quer por motivos profissionais, de saúde ou simplesmente para lazer”.

Deve-se “aprofundar a discriminação positiva para com os passageiros das Flores”, de acordo com os conselheiros.

O Conselho de Ilha reitera a sua preocupação com a certificação da iluminação da pista das Flores e pretende saber para quando está prevista a ampliação da aerogare do aeroporto das Flores.

Os conselheiros, no capítulo da Educação, quem saber quando vão ser realizadas as obras na EB 1,2,3/JI Padre Maurício Freitas, onde funciona o ensino pré-escolar e o 1º ciclo, que “continua a necessitar de obras, tendo em vista a criação de melhores condições de trabalho para toda a comunidade educativa”.

De acordo com o programa da visita estatutária, a deslocação do Governo dos Açores começa na noite de quarta-feira com a realização do Fórum Autonómico, no Museu Municipal de Santa Cruz, sendo orador o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira.