Concelhos vão continuar isolados até 1 de maio

Presidente do Governo dos Açores anunciou que decidiu prolongar até 1 de maio as cercas sanitárias nos seis concelhos da ilha de São Miguel, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, destaca o jornal.

Ainda nesta edição: "Governo Regional vai distribuir 270 mil máscaras por todas as casas", "Farmácias acusam fornecedores de especulação, "FPAK considera Azores Rallye como prova prioritária", "Hospital de Ponta Delgada está a rastrear mais de mil pessoas" e "A pandemia no dia-a-dia vista pela lente dos fotógrafos"