Compromisso dos atletas com o São Roque foi fundamental para o título

Em Água de Pau, no dia 14, o São Roque terminou uma longa caminhada que começou na última jornada do Campeonato de Futebol dos Açores da pretérita temporada?

Julgo que é mesmo por aí. Esta vitória neste campeonato veio através da última jornada do campeonato passado. O compromisso que os jogadores tiveram, com o clube, em regressar novamente ao Campeonato de Futebol dos Açores foi fundamental. Vários fatores, como este influenciaram, como também o regresso do Basílio, que foi fundamental, mais alguns reforços que vieram equilibrar a equipa e, vitória após vitória, foi a motivação, o querer lá chegar e o acreditar que era possível.