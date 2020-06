Comissão Instaladora do Centro Interpretativo da Base da Lajes será nomeada em breve

Avelino Meneses adiantou que a comissão será constituída pela diretora regional da Cultura, Susana Costa, e por Luís Andrade, da Universidade dos Açores, Olívio Rocha, do Instituto Histórico da Ilha Terceira, Tibério Dinis, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, e João Guimarães, representante da Força Aérea Portuguesa.



Segundo nota do executivo, o secretário regional considerou, por outro lado, que o Museu de Angra do Heroísmo cumpre “a promoção da coesão social, económica e cultural da nossa comunidade e das nossas ilhas”, pelo que manifestou reservas sobre a criação de um núcleo museológico na Praia da Vitória.



Para Avelino Meneses, no concelho da Praia a Vitória são várias as instalações museológicas que “registam importantes memórias do passado, sendo elas de caráter mais individual ou mais coletivo”, nomeadamente a casa de Vitorino Nemésio e a Casa das Tias, que rememoram o poeta, o Museu do Carnaval, nas Lajes, o Núcleo Museológico da Base Aérea n.º 4 e ainda o Museu do Vinho, nos Biscoitos.



O secretário regional acrescentou que na Praia da Vitória, o Forte de Santa Catarina, propriedade da Região e com protocolo de gestão com a Liga dos Combatentes, é já um núcleo museológico do Museu de Angra do Heroísmo, podendo, no entanto, a sua atividade ser “sempre melhorada através da realização de mais iniciativas”.