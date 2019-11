Colmeia prepara Bolo Rei de Ananás de 20 metros para o Dia das Montras

O evento tem início às 15h30 para, a partir das 16h, o Bolo Rei de Ananás ser oferecido junto à Colmeia Confeitaria. A acompanhar a fatia de Bolo Rei será servido o Licor “O Menino Mija”, uma oferta da Fábrica de Licores Mulher do Capote, que se associa a esta iniciativa.

O Bolo Rei Gigante será confecionado especialmente para este dia como uma oferta à cidade de Ponta Delgada pela equipa de pasteleiras da Colmeia, liderada por Lucília Sousa, usando 45 kg de farinha, 360 ovos, 50 kg de ananás e 40 kg de frutos secos, passas e fruta cristalizada, naquele que será o maior Bolo Rei alguma vez confecionado nos Açores, com capacidade de servir mais de 1000 pessoas, refere nota enviada à comunicação social.

O número 20, traduzido nos 20 metros de dimensão do bolo, está associado a uma data muito especial para a empresa proprietária da Colmeia Confeitaria – Empreendimentos Turísticos do Colégio Lda, já que este ano se assinalam 20 anos desde a sua fundação.

O Bolo Rei de Ananás surgiu pela primeira em 2014 para colmatar a falta de tradição na confeção de bolos reis nos Açores. Após várias experiências ao longo dos últimos anos, A Colmeia chegou à receita do Bolo Rei de Ananás, em forma de “Malamanhado”, feito com base na ancestral receita dos bolos reis tradicionais mas com um centro rico, com creme à base de compota de ananás, o fruto rei, e doce de ovos. Desde então, o Bolo rei de Ananás afirmou-se como um dos produtos mais procurados em época natalícia e como o “Bolo Rei Açoriano”.

O evento conta com o apoio de várias empresas regionais do sector, valorizando os produtos açorianos de alta qualidade.

Os Bolos Reis estão disponíveis de Novembro a Janeiro na Colmeia Confeitaria e em lojas de produtos açorianos em Lisboa e no Porto. Este e outros artigos podem ser consultados no catálogo de doces online e na página oficial de Facebook da Colmeia Confeitaria, onde encontrará outras das suas criações, como as Esperanças, as Queijadas Ponta Delgada e as Trufas Sabores dos Açores.