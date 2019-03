Clubes solidários com Moçambique

“Futebol por Moçambique” é o nome da campanha solidária que o Clube Desportivo Santa Clara está a levar a cabo, em conjunto com a Liga de Clubes e a Fundação do Futebol – Liga Portugal, iniciativa que consiste na recolha de bens alimentares, vestuário e outros bens de necessidade básica que serão enviados para Moçambique.

Os donativos podem entregues na sede durante a semana e, no sábado, nas bilheteiras do Estádio de São Miguel, por ocasião do encontro com o Vitória de Guimarães.



De igual modo o Grupo Desportivo São Roque lançou a iniciativa “entrada solidária”. Assim, no domingo, a entrada para o jogo São Roque - Mira Mar é gratuita, podendo os espectadores contribuir com alimentos ou roupas.