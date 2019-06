Circulação pedonal no acesso ao Portinho das Capelas restabelecida este fim-de-semana

Citada em nota de imprensa, no final de uma visita ao local, Ana Cunha salientou que “foi estabelecida uma ponte metálica na zona onde tinha havido um desabamento para o mar, do talude do lado do mar, que permite o acesso pedonal ao portinho e que estará operacional a partir do próximo fim de semana, cumprindo o objetivo que tínhamos de permitir o acesso ao porto já para este verão”.





A secretária regional acrescentou, no entanto, que ainda se aguarda “a avaliação feita pela Secretaria Regional do Mar do talude que teve o desmoronamento e que dá para o mar”, de forma a perceber que "tipo de intervenção" é que será necessária.





“A título de precaução, fizemos também uma avaliação do talude que dá para a estrada, porque também apresentava alguma vegetação que poderia dar origem a alguma derrocada", afirmou, acrescentando que essa vegetação foi limpa e "está a ser feita a sua avaliação em termos de segurança”.





Vai ser estabelecida sinalização no início do troço, "para que as pessoas percebam de que forma é que podem circular com segurança e que está vedado o acesso a veículos”, disse ainda Ana Cunha.





O restabelecimento do acesso pedonal, através de uma ponte metálica, é uma "situação provisória”, referiu a secretária acrescentando que não está ainda decidido se o acesso voltará a estar aberto à circulação de veículos.





Ana Cunha adiantou que recentemente estiveram técnicos no terreno, descendo o talude com recurso à técnica de rapel, com cordas, para o lado do mar, “para ver o estado do talude, nomeadamente por baixo da estrada”, aguardando-se o resultado dessa avaliação, que ainda não está concluída.