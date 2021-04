Chega/Açores é “cooperante” mas não passa “cheques em branco” ao Governo Regional

“O Chega é uma força partidária responsável, ativa e cooperante, mas nunca passa cheques em branco seja a que Governo [Regional] for, foi com esta missão que o povo cá nos colocou”, afirmou José Pacheco.

O parlamentar falava na cidade da Horta, na Assembleia Legislativa Regional, a propósito da discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021, que decorre durante esta semana.

Pacheco disse que o partido nunca irá estar “desatento” ou “distraído” quanto às questões da educação, cultura e saúde, áreas que disse serem “fundamentais para o desenvolvimento integral de todas as ilhas” dos Açores.

O deputado do Chega/Açores enalteceu ainda a proposta do partido para aumentar o complemento regional de pensão.

José Pacheco afirmou que o Chega/Açores vai estar atento à necessidade de “reduzir a máquina do estado” e o número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI).

“Termino esta intervenção do grupo parlamentar do Chega dizendo que estaremos sempre atentos à necessidade de reduzir a máquina do Estado, inverter a subida do RSI, aumentar ou criar emprego e oportunidades laborais”, afirmou.

E concluiu: “neste sentido, é urgente criar mecanismos que possibilitem mais emprego nos Açores, permitindo dar novas oportunidades a pessoas que estão atualmente a beneficiar de apoios sociais como o RSI”.

Durante esta semana está a decorrer na Assembleia Regional, no Faial, a discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021, que serão votados na sexta-feira.