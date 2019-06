Chá dos Açores em nova emissão filatélica dos CTT

Os três selos desta emissão mostram uma apanhadeira em recriação da colheita tradicional do chá, na fábrica do Chá Porto Formoso; os enroladores de folha de chá, na fábrica do Chá Gorreana; um cesto com folhas de chá; a seleção e empacotamento manual; e um bule em barro cozido, de José Sousa Barata, de 1982. O bloco filatélico com um selo mostra a colheira de folhas de chá; uma pintura a óleo sobre tela, com o nome “A Juventude”, de Veloso Salgado, de 1923; e uma fotografia do “Início da Colheita”, explica comunicado.





Esta emissão filatélica é composta por três selos e um bloco filatélico com um selo; os três selos têm uma tiragem de 100 000 exemplares cada. O design dos selos esteve a cargo de Fernando Pendão do Atelier Prior&Pendão.





As obliterações de primeiro dia serão feitas nas lojas dos Restauradores em Lisboa, Munícipio II no Porto, Zarco no Funchal, Antero de Quental em Ponta Delgada e na Loja CTT Ribeira Grande.