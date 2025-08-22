Açoriano Oriental
    • CGTP convoca para 20 de setembro jornada nacional de luta contra alterações laborais

    A CGTP convocou para 20 de setembro manifestações em Lisboa e Porto contra o anteprojeto de revisão da legislação laboral, apelando à mobilização dos trabalhadores contra o que diz ser “um assalto aos direitos” e uma “afronta à Constituição”

    Hoje, 11:52
    CGTP convoca para 20 de setembro jornada nacional de luta contra alterações laborais

    Autor: Lusa/AO Online

    “Perante a gravidade dos conteúdos e a calendarização do Governo, com reuniões já marcadas para o próximo mês, a CGTP-IN considera fundamental avançar com o esclarecimento dos trabalhadores e com a realização de uma jornada de luta em setembro, marcando desde já a rejeição do pacote laboral e a mobilização e ação para o derrotar”, anunciou o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira.

    Falando em conferência de imprensa, no Porto, o líder da central sindical apelou à convergência de todos “na luta pela rejeição do pacote laboral”, que diz “assalta[r] os direitos dos trabalhadores” e “afronta[r] a Constituição da República Portuguesa”.


