CESA envia Pareceres à Assembleia Legislativa dos Açores

O Conselho Económico e Social dos Açores (CESA) já enviou à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, os Pareceres sobre os documentos do Plano e Orçamento para 2021 e Orientações de Médio Prazo 2021-2024, efetuados pelos parceiros sociais que representam 86,4% do total das entidades representadas no CESA.