Cerimónia da instalação da Assembleia Regional

Será nessa ocasião que os 57 deputados eleitos em 25 de outubro, em representação de oito forças políticas (PS, PSD, CDS, PPM, Chega, BE, IL e PAN), irão tomar posse dos cargos para os quais foram eleitos, na Assembleia Legislativa Regional, que tem sede na cidade da Horta, na ilha do Faial.

A entrada de novos partidos no hemiciclo regional (antes das eleições só existiam seis forças políticas), irá obrigar a uma reorganização dos espaços, tanto no edifício sede do parlamento, na Horta, como em algumas delegações, em algumas ilhas.



Será também durante a instalação da Assembleia que será eleito o presidente, os vice-presidentes e os secretários da Mesa do parlamento.