CDS-PP/Açores pede lista detalhada de profissionais do Serviço Regional de Saúde

“O grupo parlamentar do CDS-PP pretende ver elencado quantos funcionários trabalham em cada unidade de saúde e por cada hospital, categorizados por vínculo laboral, categoria profissional e respetiva carreira”, refere o deputado centrista Pedro Pinto, citado numa nota de imprensa.

O acesso a esta informação “habilitará a Assembleia Legislativa Regional a exercer melhor a sua ação de fiscalização da atividade do Governo e do Serviço Regional de Saúde por si tutelado, bem como ajudará a formular qualquer contributo legislativo nesta matéria”, refere.

No requerimento entregue no parlamento açoriano, o partido lembra que nunca a “segurança e a saúde estiveram tão dependentes da atuação dos profissionais de saúde como no atual quadro de pandemia, do qual não se perspetiva um fim próximo”.

É, por isso, “fundamental fazer este ponto de situação, já que os recursos de que a Região Autónoma dispõe ao nível financeiro, material e humano são limitados e, a par da atuação para impedir a propagação da covid-19, os profissionais de saúde também têm de continuar a prestar cuidados nas restantes patologias”, acrescenta Pedro Pinto.

O centrista salientou ainda a “enorme pressão" que existe sobre o sistema de saúde, que pode vir a piorar “com o facto de várias variantes [do novo coronavírus] circularem na mesma população", o que pode "conduzir a uma mutação que reduza ou mesmo anule a eficácia das vacinas” contra a Covid-19.

Por isso, defendeu, torna-se "crucial atender à situação dos seus profissionais, os quais têm demonstrado uma dedicação exemplar no combate à pandemia".