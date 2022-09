CDS-PP/Açores diz que SRS poupou 100 mil euros com 2.ª unidade de radioterapia

“Está a funcionar e todos os argumentos que usavam para não a instalar são hoje provados com números. O Serviço Regional de Saúde [SRS] poupa mais de 100 mil euros com esta solução. A sustentabilidade do SRS passa por aqui, por boas medidas de gestão e sustentabilidade”, afirmou o líder do CDS-PP/Açores, Artur Lima.

O dirigente centrista, que é desde novembro de 2020 vice-presidente do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, falava em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, no encerramento das jornadas parlamentares do CDS-PP, em que foi promovido um debate sobre saúde.

Artur Lima lembrou que o partido propunha, desde 2012, ainda na oposição, a instalação de um serviço de radioterapia no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

Os equipamentos estavam já instalados na unidade de saúde desde 2016, mas só em setembro de 2021, com o atual executivo, a unidade entrou em funcionamento.

Até então, os utentes de todas as ilhas do arquipélago tinham de se deslocar à única clínica de radioncologia dos Açores, instalada na ilha de São Miguel, em 2016.

O líder regional centrista salientou, por outro lado, que, no tempo em que o PS governava a região, os Açores deixaram de publicar dados estatísticos sobre a saúde, que considerou fundamentais para apostar na prevenção.

“Temos de ter estatísticas nos Açores que não temos. Temos de ter um serviço regional de estatística independente, autónomo, e uma autoridade de saúde autónoma que possa produzir estatísticas para nós nos conhecermos. Neste momento andamos no escuro”, frisou.

Artur Lima alertou para o facto de os Açores terem “a mais alta taxa de incidência de diabéticos do país” e “o dobro da taxa de incidência de cancro de pulmão”.

“Morremos mais do que no continente. Temos de perceber o que se passa e o que podemos fazer preventivamente”, sublinhou.

Para o deputado regional centrista Pedro Pinto, o atual executivo açoriano está a “recentrar o Serviço Regional de Saúde naquilo que é essencial”, focando-se “nos doentes e não no serviço em si”, uma “reivindicação antiga do CDS”.

“O enfermeiro de família, que é uma proposta antiga, está em fase de implementação. Está em fase de implementação também o rastreio ao cancro do pulmão. São propostas antigas que o CDS, enquanto oposição, fez. Nunca conseguiu implementá-las e agora finalmente no governo está a implementá-las”, apontou, em declarações aos jornalistas, à margem das jornadas parlamentares.