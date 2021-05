CDE Corvo ascende à Série Açores de Futsal em 2021/2022

A formação da mais pequena ilha do arquipélago sagrou-se, no domingo, campeão da Associação de Futebol da Horta de seniores masculinos de futsal.



Os corvinos fizeram valer o fator casa no apuramento do campeão associativo e somaram por vitórias os dois encontros disputados.



No primeiro jogo do torneio, o CDE Corvo venceu o Boavista das Flores por 4-3, tendo a formação da Piedade (Pico) ganho aos axadrezados por 2-1. No jogo de atribuição do título, a equipa da casa bateu a formação picoense por 2-0 e arrecadou o título associativo.



Foi a primeira vez que o CDE Corvo alcançou o principal título da Associação de Futebol da Horta desde a sua fundação a 7 de dezembro de 2012 . Contudo, a modalidade apenas começou a ser uma realidade de forma federada, na ilha do Corvo, no ano de 2014.