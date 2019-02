"Casas novas estão a ser vendidas em tempo recorde" é a manchete do Açoriano Oriental

O recente aumento da procura por casas novas, numa altura em que ainda são poucas as novas construções, está em destaque numa reportagem sobre o setor imobiliário em Ponta Delgada no jornal Açoriano Oriental de domingo, 17 de fevereiro de 2019.

O destaque fotográfico do jornal vai para uma reportagem com a Sinfonietta de Ponta Delgada, que está a concretizar o desejo de muitos músicos de tocar numa orquestra de uma forma regular.



"Açores continuam no fundo do ranking da educação" é outro destaque do jornal.