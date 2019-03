Carlos Lisboa regressa ao comando da equipa de basquetebol do Benfica

Alvárez, de 42 anos, chegou ao Benfica no início da temporada, proveniente dos espanhóis do Prat Juventut, e deixou o emblema lisboeta depois da eliminação frente à Ovarense, por 65-64, nos quartos de final da Taça de Portugal, e de ter terminado a fase regular da Liga portuguesa na segunda posição, atrás da campeã Oliveirense.

Carlos Lisboa, antigo basquetebolista e treinador do Benfica, desempenhava as funções de diretor-geral das modalidades do clube, desde junho de 2017, após ter levado as ‘águias’ à conquista do título português de 2016/17, então o quinto em seis temporadas.