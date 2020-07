Carga policial após o jogo entre Vitória de Setúbal e Paços de Ferreira

O final do jogo Vitória de Setúbal-Paços de Ferreira (2-3), da 30.ª jornada da I Liga de futebol, ficou marcado este sábado por uma carga policial sobre alguns adeptos sadinos que se encontravam no exterior do Estádio do Bonfim.