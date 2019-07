Cancelado evento para ajudar a bebé Matilde

As mais lidas

O evento previsto para o próximo dia 7 de julho, no auditório Filipe Cordeiro da Fundação Sousa d’Oliveira, em Ponta Delgada, para ajudar a bebé Matilde na compra de um medicamento, de dois milhões de euros para tratar a atrofia muscular espinhal, foi cancelado. De acordo com nota enviada à nossa redação "o evento criado para apoiar a Matilde foi cancelado, pois o objetivo necessitado foi alcançado".

