Cancelada a 6ª edição do EPIC Trail Run Azores

De acordo com nota publicada na página da rede social Facebook do Epic Trail Run Azores, a organização a cargo do Clube Açoriano de Todo o Terreno e Turismo (CATTT) em parceria com o Clube Morcegos Trail, explica que "decorrente das mais recentes medidas do Governo Regional dos Açores consagradas para fazer face à pandemia Covid-19, nomeadamente no que diz respeito à Resolução do Conselho do Governo nº 278/2020 de 07 de novembro, que prevê fortes restrições ao nível das deslocações interilhas e para o continente, bem como a suspensão de eventos públicos, a organização do EPIC considerou que não estavam reunidas as condições para a realização desta edição".

A nota refere, ainda, que os atletas serão contactados em breve, via mail, com as diretrizes para receberem o reembolso da taxa de inscrição ou a renovação automática da sua inscrição para a edição 2021.



A próxima edição do EPIC está prevista para os dias 3, 4 e 5 de dezembro 2021.