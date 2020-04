Campo de Rabo de Peixe era um “grande sonho”

Jaime Vieira, em nota de imprensa da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, recorda que o novo recinto desportivo “foi uma das grandes aspirações desta junta de freguesia e da Câmara Municipal”, sublinhando também que “é a concretização de um grande sonho desta autarquia, que há muito ansiava por uma nova estrutura desportiva para melhor servir esta grandiosa Vila”, refere o presidente da junta que, também, é o presidente do Clube Desportivo Rabo de Peixe, clube que passará a dispor de instalações próprias muito em breve.



As obras de construção do novo equipamento desportivo, orçadas em 1,8 milhões de euros, arrancam na próxima semana, e de acordo com Jaime Vieira a nova infraestrutura “irá permitir que mais de três centenas de atletas possam novamente ter a sua casa para treinar e jogar, o que irá projetar ainda mais o Clube Desportivo de Rabo de Peixe, bem como dará uma melhor resposta desportiva à população estudantil pela proximidade às escolas e a toda a comunidade da Vila”, diz o autarca.



Jaime Vieira enalteceu ainda o papel do presidente da autarquia ribeira-grandense, Alexandre Gaudêncio, sublinhando que “a obra só foi possível pelo facto de ele acreditar na nossa gente. Assim como destacar a perseverança do vereador Carlos Anselmo, que acompanhou todo o processo”, acrescentou.